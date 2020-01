La Sicilia è pronta ad avere la sua compagnia aerea

Negli ultimi mesi le proteste si sono fatte sempre più aspre: le isole fanno parte a tutti gli effetti dell’Italia, ma per raggiungere il...

Aerei, treni, navi, bus, il trend è il medesimo: prezzi che schizzano alle stelle soprattutto in concomitanza delle festività.

Ma presto tutto potrebbe cambiare in meglio per la Sicilia, che a breve avrà una propria compagnia aerea.

E’ stata infatti costituita a Caltagirone la compagnia aerea Aerolinee Siciliane SpA.

Nell’Istituto di sociologia Luigi Sturzo si è riunita l’assemblea della nuova società. Gli azionisti fondatori sono stati accolti da Luigi Crispino, anima del progetto per dare vita a una compagnia aerea di bandiera dell’isola noto per la sua esperienza con Air Sicilia, la prima compagnia aerea siciliana di cui si ha memoria in volo, fondata del 1994 e poi fallita.

Tre le tipologie di socio: imprese, azionisti individuali e frazionari. Le imprese partecipano con un investimento minimo di diecimila euro, anche se al momento le aziende che hanno aderito hanno scelto un taglio molto più consistente, con centomila euro ciascuna.

Per adesso, come abbiamo visto, si sta procedendo a raccogliere il capitale necessario, ma Aerolinee Siciliane ha promesso di volare per la prima volta il 14 giugno 2020.