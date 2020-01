Ryanair ritocca nuovamente il prezzo dei bagagli

Se avete viaggiato con Ryanair vi sarete senz’altro accorti che la sua politica sui bagagli è ben diversa da quella della stragrande maggioranza delle...

E saprete anche che, prima di ogni partenza, è bene andare a guardare il sito ufficiale per verificare se ci siano stati dai cambiamenti, dato che negli ultimi anni la sua politica ha subito numerosi cambiamenti e rimodulazioni.

Ed anche in questo inizio 2020 la compagnia low cost ha deciso di cambiare le regole, ancora una volta per quanto riguarda il bagaglio a mano.

Nello specifico, la compagnia aerea ha aggiornato le tariffe e ora per portare a bordo la propria valigia si dovrà pagare fino al 16,7% in più rispetto a qualche settimana fa.

Un aumento che si traduce in un 133% in più se confrontato col novembre 2018, quando la compagnia low cost decise che il bagaglio a mano non dovesse essere più gratis.

In particolare, quindi, se fino al 2019 per l’opzione Priority – che consentiva di avere fino a due bagagli a mano – la tariffa richiesta oscillava tra i 6 euro e i 13,20 euro, ora si arriva fino a 15,40 euro.

«Abbiamo aggiornato le nostre fasce tariffarie per offrire ai nostri consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza e budget», ha spiegato la compagnia aerea sottolineando che le tariffe sono espresse in modo trasparente sul sito.