Coronavirus porterà a un calo nei prezzi del carburante

Certamente non c’è nulla di buono in un virus potenzialmente anche letale come il Coronavirus, che sta disseminando il panico in tutto il mondo e sta facendo pagare un pesante scotto ai mercati finanziari, con le Borse che da giorni chiudono con pesanti ribassi. Per fortuna, però, nelle scorse ore il virus è stato isolato, proprio grazie a ricercatori italiani, e nei prossimi giorni potrebbero essere messe a segno nuove cure per scongiurare le sue conseguenze più gravi. Intanto, nel nostro paese, come conseguenza di questo virus l’abituale bollettino di Figisc e Anisa Confcommercio segnala la possibilità di ulteriori ribassi del prezzo finale dell’ordine di 0,5-0,7 cent al litro. Già lo scorso venerdì, infatti, l’Eni aveva deciso una diminuzione del prezzo consigliato ai gestori di 1 centesimo al litro su benzina e diesel, portando così il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina a 1,580 euro e del diesel invece a 1,472 euro. A livello mondiale, i due barili di riferimento, il WTI quotato a New York e il Brent quotato a Londra, sono diminuiti rispettivamente del 16% e del 12% da inizio anno. Secondo gli analisti “i prezzi del petrolio sono stati estremamente vulnerabili all’epidemia” nel senso che più il virus si diffonde, maggiore è il potenziale impatto economico e l’impatto sul consumo di petrolio. Quello che il Coronavirus potrà comportare per l’economia nazionale preoccupa quindi i Paesi produttori di petrolio, allarmati da un ulteriore possibile crollo dei prezzi, tanto che per correre ai ripari si sta pensando di anticipare di un mese il previsto vertice del 5 e 6 marzo.