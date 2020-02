Modem libero, il Tar ha dato ragione ai consumatori

La maggior parte di noi, nel momento in cui ha stipulato un contratto di telefonia fissa chiedendo anche l’accesso alla rete internet, si è...

La maggior parte di noi, nel momento in cui ha stipulato un contratto di telefonia fissa chiedendo anche l’accesso alla rete internet, si è visto fornire anche un modem dallo stesso operatore, modem che naturalmente non è gratuito, ma che si va a pagare mensilmente sulla bolletta dell’utenza, fino a coprire il suo costo.

Ma se uno non lo volesse? Le compagnie fanno credere che sia un obbligo prenderlo dallo stesso operatore, ma non è affatto così.

È infatti diritto degli utenti poter utilizzare un modem alternativo, senza dover pagare necessariamente quello del proprio operatore telefonico.

Lo ha stabilità il TAR del Lazio confermando, con una sentenza, la delibera di AGCOM relativa proprio al modem libero: il Tribunale Amministrativo Regionale ha dunque dato torto agli operatori telefonici in merito a ricorsi presentati da TIM e Wind 3.

Più nello specifico, il Tar ha avvallato la delibera 348/18/CONS emanata dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), meglio conosciuta come delibera del “modem libero”, che sanciva la possibilità per l’utente finale di poter utilizzare un modem di propria scelta, diverso da quello eventualmente fornito dall’operatore.

Gli utenti quindi possono scegliere se accettare o meno un contratto che prevede il model incluso, esercitando, nel secondo caso, un diritto di recesso che gli consentirà di passare a un altro operatore senza dover pagare alcuna penale.