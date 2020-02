Telefonia, il Consiglio di Stato autorizza i rimborsi di massa

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo più volte di parlare di telefonia e della scelta arbitraria degli operatori di fatturare a 28 giorni invece...

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo più volte di parlare di telefonia e della scelta arbitraria degli operatori di fatturare a 28 giorni invece che mensilmente.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle associazioni a tutela dei consumatori, si è in qualche mese ritornati alla normalità, ma dal primo momento si è scatenata un’accesa battaglia per i rimborsi.

Alcuni operatori si rifiutavano, altri li concedevano dietro esplicita richiesta, altri ancora fornivano solo servizi sostitutivi invece di restituire il denaro.

Ma finalmente in queste ore il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere: con una sentenza davvero storica il Consiglio di Stato ha di fatto dato l’ok all’automaticità dei rimborsi per le tariffe telefoniche a 28 giorni.

Nello specifico, la VI sezione ha rigettato il ricorso promosso da Vodafone contro la sentenza del Tar Lazio che da un lato annullava la sanzione da 1,1 milioni di euro disposta a dicembre 2017 dall’Agcom verso la società per non essersi adeguata all’obbligo di fatturazione mensile, ritenendo come si dovesse applicare il precedente sistema sanzionatorio, dall’altro confermava però l’obbligo di ristoro in favore degli utenti deciso dalla stessa Agcom.

Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato come le compagnie telefoniche abbiano avuto un comportamento “sleale” ed “eversivo” nei confronti dei propri utenti.

“Finalmente, con la pubblicazione delle sentenze, le scuse delle compagnie telefoniche stanno a zero. Ora non potranno più chiedere al consumatore di presentare richiesta per avere indietro il maltolto. Gli indennizzi dovranno essere automatici, d’ufficio, come specifica il Consiglio di Stato, e come abbiamo sempre sostenuto”, ha spiegato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.