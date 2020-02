Bankitalia, per Visco gravi rischi per il Pil

Che, nonostante i proclami del governo, la situazione dell’economia italica non sia delle migliori non è un segreto per nessuno, anzi. L’occupazione è tenuta...

L’occupazione è tenuta su da incentivi e contratti a tempo determinato, la produzione ristagna e gli investimenti sono insufficienti rispetto a quanto servirebbe per rimettere in moto un paese che per di più, da anni, non ha una classe politica stabile, capace di dare un input deciso all’economia nel suo complesso.

L’ennesimo monito arriva da Bankitalia: sulle stime del Pil italiano infatti “gravano rilevanti rischi al ribasso”, secondo quanto afferma il governatore Ignazio Visco all’Assiom Forex, citando anche le tensioni geopolitiche, la Brexit e le possibili ricadute dal coronavirus.

“Stiamo valutando l’impatto del Coronavisrus sull’economia italiana, è difficile stimare gli effetti”, ma considerando il precedente della Sars, “potrebbe “essere temporaneo e contenuto” a “pochi decimi di Pil”. E chiede allora – per contrastare le “valutazioni pessimistiche” che pesano ancora sulla nostra economia – “piena attuazione al programma di investimenti pubblici del governo” e di “fondare gli interventi in materia di tassazione su una visione complessiva del sistema tributario”. Il tutto per “ridurre l’incertezza, anche normativa, che frena gli investimenti privati”.

“La stima preliminare dell’Istat indica una flessione del prodotto dello 0,3% nel quarto trimestre dello scorso anno, presumibilmente anche riflesso di un’evoluzione particolarmente sfavorevole delle componenti più erratiche della domanda finale”, ha proseguito. “Sul fronte interno – ha aggiunto – i mercati finanziari stanno per il momento beneficiando del calo dell’incertezza politica”, tuttavia “non si è ancora riuscito a sconfiggere la cronica vulnerabilità legata alle prospettive di medio termine della finanza pubblica e della crescita economica”.