Fitch conferma il rating ma non crede nella durata del governo

Se certamente poteva andare peggio, con un’ulteriore retrocessione, dato che la situazione italica non è certamente migliorata negli ultimi mesi, non si può esultare troppo per questa riconferma: l’agenzia internazionale Fitch ha infatti confermato il rating dell’Italia a BBB e un outlook negativo.

Il rating BBB – spiega Fitch in una nota – riflette un livello di debito pubblico che resta “estremamente elevato”, un trend di crescita del pil “molto basso” e una qualità degli asset del settore bancario che migliora ma “ancora debole”.

Certo ci sono delle cose da “salvare” e tra i fattori che influenzano positivamente il rating, Fitch cita “un’economia diversificata e ad alto valore aggiunto, con gli indicatori del Pil pro capite, governance e sviluppo umano molto più forti di quelli degli altri Paesi nello stesso gruppo di classificazione”.

Ma a pesare molto negativamente sono le prospettive di tenuta dell’attuale compagine governativa.

Per l’agenzia, nonostante le dichiarazioni, infatti, il Governo composto da Movimento 5 stelle, Partito Democratico, LEU e Italia Viva non poggia su basi solidissime e i continui scontri non fanno altro che peggiorare la situazione.

“Sebbene la Lega non abbia raggiunto il successo nelle elezioni regionali in Emilia Romagna il 26 gennaio – ha spiegato l’agenzia di rating – continuiamo a pensare che ci sia un’alta probabilità che il governo Pd-M5S non arriverà al termine del mandato, che scade nella primavera 2023”. Solo dopo l’assemblea nazionale del Movimento 5 Stelle a marzo sarà possibile “valutare la stabilità della coalizione e la probabilità che M5s e Pd si accordino su una strategia fiscale ed economica di medio termine più coerente e prevedibile”.

“L’alto grado di frammentazione politica – ha aggiunto l’agenzia – rende molto difficile per il governo italiano sviluppare una strategia di crescita e fiscale credibile per ridurre lo stock di debito pubblico”.