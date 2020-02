Nomura preannuncia la recessione italiana nell’anno in corso

Tutti i principali organi di governo internazionali ed europei hanno lanciato moniti all’Italia sulla sua situazione economica: la crescita è ferma e quasi certamente...

Tutti i principali organi di governo internazionali ed europei hanno lanciato moniti all’Italia sulla sua situazione economica: la crescita è ferma e quasi certamente non si riusciranno a centrare gli obiettivi di crescita previsti.

Colpa di una classe dirigente che continua a farsi guerra mostrando ben poco interesse per le sorti del paese, ma anche della congiuntura economica internazionale e, nelle ultime settimane, anche del Coronavirus, che sta mettendo al palo l’economia cinese.

E proprio riguardo a questa emergenza sanitaria, la banca nipponica Nomura stima come gravi le ripercussioni che il virus avrà sul Pil nazionale.

“Considerato il basso tasso di crescita da cui l’Italia parte quest’anno, – si legge nel rapporto – ci aspettiamo che il Paese entri in recessione nel 2020, con un Pil in calo dello 0,1% nell’anno (molto al di sotto dello 0,6% previsto dal governo)”. Se da uno scenario base si passa ad uno negativo il calo è di 0,2% mentre nel peggiore dei casi si arriva a -0,9%.

In particolare, il calo della spesa turistica dovrebbe avere un impatto negativo sulla crescita soprattutto in Italia, scrivono gli analisti del gruppo giapponese: “Prove aneddotiche sull’Italia suggeriscono che il paese ha già sperimentato migliaia di cancellazioni negli ultimi giorni. Prenotazioni sono in calo in destinazioni turistiche come la Toscana e Venezia, mentre Milano, secondo il sindaco, sta perdendo 4 milioni di euro al giorno in vendite mancate e prenotazioni cancellate”.

Lo scenario di base relativo alla zona euro presuppone comunque che le misure di blocco della Cina durino solo fino alla fine mese e che i contagi siano quasi interamente limitati alla in Cina. In questo caso ci si aspetta solo un “modesto” impatto sull’economia dell’area, con la Germania tra i Paesi più colpiti nelle esportazioni e nella catena di approvvigionamento.