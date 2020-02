Gm-Fiat Chrysler riprendono a produrre in Cina

Negli ultimi giorni quasi quotidianamente abbiamo parlato di Coronavirus, e non sono mai state buone notizie, non solo sul fronte sanitario ma anche su...

Negli ultimi giorni quasi quotidianamente abbiamo parlato di Coronavirus, e non sono mai state buone notizie, non solo sul fronte sanitario ma anche su quello economico.

La maggior parte degli analisti del mondo hanno infatti giudicato come devastante l’impatto di questo virus non solo sul Pil cinese, ma potenzialmente su quello del mondo intero.

La banca centrale cinese sta provando a tenere in piedi l’economia con pesanti iniezioni di denaro liquido, ma finora intere regioni in Cina sono state isolate, messe in quarantena, con tutte le fabbriche e le imprese serrate.

Ma in queste ore arriva una prima buona notizia: General Motors e Fiat Chrysler hanno riaperto gli impianti o stanno cominciando a riavviare la produzione in Cina dopo la festività del Capodanno lunare estesa eccezionalmente per l’epidemia di coronavirus.

Il portavoce di Fca, Michael Paleseconferma, conferma che lo stabilimento della compagnia a Guangzhou, a centinaia di miglia a sud dall’epicentro del coronavirus a Wuhan, ha ripreso la produzione questa settimana. Il secondo impianto di assemblaggio della società in Cina “dovrebbe riprendere presto le attività”, ha detto in una e-mail.

E la stessa cosa ha fatto GM, che fa sapere di aver “avviato il processo di ripresa della produzione”, all’interno di un percorso di due settimane che interesserà i suoi 15 impianti.

La riapertura delle fabbriche è incoraggiata dal calo dei contagi nel Paese.