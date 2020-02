L’oro continua inarrestabile la sua corsa ai rialzi

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere come, sebbene il prezzo finale applicato alle pompe sia rimasto praticamente invariato, il costo del barile...

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere come, sebbene il prezzo finale applicato alle pompe sia rimasto praticamente invariato, il costo del barile di petrolio continua a calare, in una discesa senza fine che di certo non fa bene all’economia globale.

Di contro, però, i cosiddetti beni rifugio stanno triplicando il loro valore, in un’ascesa inarrestabile che potrebbe portarli a superare ogni record.

Nello specifico a fare la parte del leone ci sta pensando l’oro: a titolo esemplificativo la quotazione di lunedì 24 febbraio 2020 ha sfiorato i 50 euro al grammo.

Per avere un termine di paragone bisogna andare indietro fino al 1 ottobre 2012 , data nel quale si registrò un picco di 44,34 euro al grammo, per poi subire una battuta di arresto culminata al ribasso il 1 gennaio 2014 con un minimo di 28,22 euro al grammo.

Nel corso della settimana, poi, l’oro ha raggiunto i massimi degli ultimi 8 anni salendo fino a quota 1.689 dollari l’oncia per poi assestarsi in area 1.672 dollari l’oncia.

Il caos è esploso nel momento in cui i casi di coronavirus sono aumentati a dismisura fuori dalla Cina e gli investitori hanno dato il via a una vera e propria corsa ai beni rifugio.

A dare il colpo finale ci ha poi pensato l’inversione della curva dei rendimenti dei Treasury americani.

E a quanto pare l’ascesa potrebbe continuare: gli analisti sono pronti a giurare che molto presto si supereranno i 1700 dollari l’oncia.