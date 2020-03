Italia, sempre più grave l’impatto del Coronavirus sul Pil

Fin dal primo momento si è capito che il Coronavirus, oltre ad un serio pericolo per la salute, sarebbe stato un gravissimo problema per...

Fin dal primo momento si è capito che il Coronavirus, oltre ad un serio pericolo per la salute, sarebbe stato un gravissimo problema per l’economia.

E del resto non potrebbe essere altrimenti, visto che regioni come Lombardia e Veneto sono letteralmente in quarantena, con centinaia di esercizi commerciali chiusi o comunque senza avventori, e le altre regioni in via precauzionale hanno comunque chiuso migliaia di strutture, con tutto quello che ne segue.

Ma di ora in ora le possibili ripercussioni economiche paiono aggravarsi: il coronavirus potrebbe infatti avere effetti negativi sull’economia italiana stimati in un calo del Pil del Paese compreso tra l’1% e il 3% nel primo e secondo trimestre 2020. È l’indicazione del Ref Ricerche, che indica una perdita tra i 9 e i 27 miliardi di euro.

La stima del Ref Ricerche considera l’impatto nelle regioni italiane, con effetti immediati e di più lunga durata, a seconda del settore considerato. Lombardia e Veneto sono le regioni più interessate che contano per il 31% del Pil. Una contrazione del 10% del prodotto interno lordo in queste regioni vale un calo del 3% di quello dell’intero Paese.

E nemmeno per il prossimo anno le previsioni paiono migliori. Per il 2021 gli effetti del coronavirus prefigurano “una maggiore esigenza di risorse che, al netto di eventuali (e molto probabili) concessioni di margini di flessibilità da parte delle Ue, potrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi di euro”. Sono le stime del Nens per la manovra 2021 calcolando i 20,1 miliardi necessari per abrogare le clausole di salvaguardia previste, e i circa 5 miliardi necessari a far rientrare il rapporto deficit-Pil sotto la soglia dell’1,8% prevista dal Dpb.