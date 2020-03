Dieselgate, Volkswagen inizia a risarcire i consumatori tedeschi

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare in abbondanza dello scandalo Dieselgate che, scoppiato dalle emissioni truccate sulle autovetture targate Volkswagen, ha poi...

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare in abbondanza dello scandalo Dieselgate che, scoppiato dalle emissioni truccate sulle autovetture targate Volkswagen, ha poi fatto scoperchiare un calderone e ha visto coinvolte numerose altre compagnie.

Ma naturalmente la più penalizzata è stata senza dubbio proprio Volkswagen che ha già dovuto pagare pesantissime sanzioni, ma il peggio non è ancora alle spalle, dato che sono in corso numerose class action dei consumatori di mezzo mondo.

Proprio in questi giorni il Gruppo Volkswagen e la Vzbv, un importante associazione tedesca dei consumatori, che nell’ottobre del 2019 aveva avviato un’azione collettiva nei confronti del gruppo automobilistico chiedendo un risarcimento per compensare la perdita di valore delle loro auto causata dal Dieselgate, hanno raggiunto un accordo che prevede il versamento all’associazione di una somma pari a 830 milioni di euro.

I proprietari dei veicoli “incriminati” sono circa 260.000, ed ora potranno finalmente beneficiare del risarcimento per i danni, una cifra che andrà da un minimo di 1350 ad un massimo di 6257 euro, a seconda del modello di auto e dell’anno di immatricolazione del veicolo stesso.

Il caso tedesco è in assoluto il primo in Europa. Per la prima volta dei consumatori europei hanno ottenuto un risarcimento per il caso dieselgate.

Ricordiamo che Volkswagen ha già pagato circa 30 miliardi di euro in sanzioni per colpa del Dieselgate. Solamente dall’Italia è arrivata una multa da 5 milioni da parte dell’Antitrust.