Supermercati, vendite da record nelle ultime settimane

Il coronavirus sta affossando la nostra economia, che ad onor del vero già non navigava in buone acque ed era perennemente in bilico tra una crescita stentata e la recessione. Le Borse internazionali continuano a chiudere in negativo e persino il prezzo del barile del petrolio è collassato, ma allo stesso tempo c’è anche chi ne sta traendo “vantaggio”, se così si può dire: i supermercati ed, in generale, i negozi che vendono alimenti. Secondo le rilevazioni Nielsen nella prima domenica in cui è scoppiata la psicosi collettiva c’è stata un’impennata del 73% al Nord, rispetto all’analoga domenica del 2019, che cadeva il 24 febbraio. Gli acquisti sono aumentati in relazione a due effetti: l’effetto “stock”, che ha portato all’aumento di alcune categorie della drogheria alimentare a lunga conservazione, come riso +33%, conserve animali +29%, pasta +25%, derivati del pomodoro +22%, sughi e salse +19% e l’effetto “prevenzione e salute”, che ha portato all’aumento delle vendite delle categorie della cura persona. In particolare in Lombardia gli acquisti sono aumentati dell’87%, con picchi nella provincia di Lecco (+109%), Bergamo (+106%), Monza Brianza (+97%) e Milano (+93%). Nel Veneto gli acquisti crescono del 41,6%, con picco a Verona (+66%). Allargando l’analisi all’intera settimana, Nielsen registra un aumento in tutta Italia dell’8,3%. Il Nord Ovest traina la crescita, con un +11,20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Nord Est segue con un +9,66%. Il +6,06% del Sud e il +4,38% del Centro sono valori comunque molto positivi, ma contenuti rispetto alle altre due aree. Il trend maggiore si registra nei Supermercati (+8,69%), seguiti da Ipermercati (+8,61%) e dai discount (+8,28%). Crescita leggermente sotto-media, invece,

per gli specialisti drug (+7,50%) e per i liberi servizi (+4,44%). Infine un grande afflusso anche nei negozi per animali (Pets Store) con +20% in Lombardia e +1% in Italia.