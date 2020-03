Aerei, cancellate moltissime tratte dall’estero

La nuova ordinanza statale contenuta nell’ultimo DPCM ha praticamente blindato tutta l’Italia, stabilendo il divieto assoluto di ingresso e di uscita almeno fino al...

La nuova ordinanza statale contenuta nell’ultimo DPCM ha praticamente blindato tutta l’Italia, stabilendo il divieto assoluto di ingresso e di uscita almeno fino al prossimo 3 aprile, salvo ulteriori proroghe.

Una decisione importantissima, la prima della storia moderna del nostro paese, che ha influito sulla libertà personale di milioni di persone, e che avrà conseguenze importantissime sull’economia e non solo.

Per ora a pagarne forse le conseguenze più serie è il settore aereo: i collegamenti aerei con il nostro Paese sono sempre più rari, a causa del coronavirus.

British Airways ha infatti cancellato tutti i voli da e per l’Italia. Anche Austria e Malta hanno chiuso i collegamenti con il nostro paese, mentre il governo spagnolo da mezzanotte vieterà tutti i voli diretti tra la Spagna e l’Italia fino al 25 marzo.

Ryanair ha cancellato tutti i voli internazionali da e per l’Italia fino al 9 aprile a partire da sabato. Lo ha annunciato la compagnia aerea, citata dal Guardian. I passeggeri che devono tornare a casa potranno utilizzare i voli operativi fino al termine della giornata di venerdì. “Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall’ultima decisione del governo italiano di bloccare l’intero Paese per combattere il Covid-19”, ha dichiarato un portavoce.

Tokyo ha poi annunciato che impedirà ai viaggiatori provenienti da diverse regioni italiane di entrare nel Paese a causa dell’epidemia di coronavirus e ha dichiarato che sta valutando misure simili per altri Paesi in cui le infezioni sono in rapido aumento.