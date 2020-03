Bollette e rate dei mutui sospese per molte famiglie italiane

La situazione Coronavirus si fa di giorno in giorno più difficile, a causa del crescere dei contagi ma anche e soprattutto delle ordinanze che,...

La situazione Coronavirus si fa di giorno in giorno più difficile, a causa del crescere dei contagi ma anche e soprattutto delle ordinanze che, se è vero che sono mirate a contenere la diffusione del virus, dall’altro hanno letteralmente immobilizzato un paese intero.

Da nord a sud migliaia di strutture ricettive, palestre, saune, pub e discoteche sono state chiuse per legge, ed altrettante strutture hanno comunque deciso di sospendere le proprie attività per tutelare la salute propria e altrui ma anche per la concreta mancanza di utenza.

Milioni di euro di guadagni che si perdono ogni giorno, e non tutte le famiglie naturalmente possono affrontare l’emergenza a cuor leggero.

Ecco perché il Governo, le banche e le regioni hanno disposto una sospensione al pagamento di mutui e bollette.

Nello specifico, per molte famiglie arriva uno stop a mutui e billette per sostenere le difficoltà lavorative nelle quali si sono imbattute a causa del Covid-19. I provvedimenti riguardano la sospensione delle rate del muto per la casa e il pagamento di bollette di luce, gas e acqua. Si aggiungono all’elenco i rifiuti e il canone Rai.

L’Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha raggiunto l’accordo quadro nazionale con le associazioni di categoria per rafforzare le moratorie anticrisi di fronte all’emergenza virus.

In totale ammonta a 25 milioni di euro il budget fondo gestito da Consap per conto del ministero dell’Economia che dovrà garantire la sospensione delle rate a tutti i richiedenti che sono stati sospesi dall’attività lavorativa o hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per una durata di almeno 30 giorni.