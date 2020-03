Terna investirà oltre 7 miliardi aumentando del 20% gli investimenti

Tutto sommato il 2019 è stata un’ottima annata: Terna ha infatti annunciato di avere chiuso il 2019 con l’utile netto del gruppo che è...

Tutto sommato il 2019 è stata un’ottima annata: Terna ha infatti annunciato di avere chiuso il 2019 con l’utile netto del gruppo che è salito a 757,3 milioni di euro, in crescita di 50,7 milioni di euro rispetto al 2018 (+7,2%).

I ricavi, pari a 2.295,1 milioni di euro, hanno mostrato un incremento di 98,1 milioni (+4,5%) rispetto al dato dell’esercizio precedente. In crescita anche l’Ebitda (margine operativo lordo) e l’Ebit (risultato operativo) che si sono attestati rispettivamente a 1.741,2 milioni (+5,5%) e a 1.155,1 milioni (+5,3%).

Grazie anche a questi numeri, il Piano Strategico 2020-2024 approvato dal Cda conferma il focus sullo sviluppo sostenibile della rete di trasmissione nazionale e delle interconnessioni con l’estero e prevede investimenti per 7,3 miliardi di euro per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato e complesso.

Nel dettaglio, il piano prevede oltre 4 miliardi per rafforzare ulteriormente le connessioni tra le varie zone di mercato, razionalizzare le aree metropolitane e incrementare le connessioni, come il famoso “triterminale” (ora ribattezzato Tyrrhenian link), che servirà ad accrescere lo scambio di elettricità tra Sicilia,?Sardegna e Campania), e il Sacoi 3, il rafforzamento del cavo tra Sardegna, Corsica e Continente. Altri 2 miliardi saranno poi dedicati ad attività di rinnovo ed efficienza (oltre 2 miliardi), mentre un miliardo sarà messo in campo per migliorare la sicurezza e la stabilità della rete.