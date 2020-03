Fed prova a limitare il collasso dei mercati

Ormai il coronavirus non è più soltanto un “problema” cinese o italiano: in tutto il mondo si devono fare i conti con la pandemia...

Ormai il coronavirus non è più soltanto un “problema” cinese o italiano: in tutto il mondo si devono fare i conti con la pandemia e con le conseguenze inevitabili che ne conseguiranno.

Da giorni le Borse continuano a bruciare miliardi e dopo che persino l’America ha chiuso negozi e scuole per limitare i contagi, persino Wall Street rischia di colare a picco.

In questo scenario apocalittico la Federal Reserve americana, a sorpresa, ha tagliato i tassi a 0-0,25% e ha annunciato un programma di acquisto di bond del valore di 700 miliardi di dollari.

Si tratta del secondo taglio in una settimana e soprattutto di una riduzione secca di un punto percentuale. Il 3 marzo scorso, la Banca centrale Usa aveva già tagliato i tassi di mezzo punto portandoli all’1-1,25%, in quella che era stata la sua prima riduzione di emergenza – cioè al di fuori delle riunioni programmate – dai tempi della crisi del 2008.

La Fed, si legge in un comunicato, “è pronta a usare il potenziale completo dei suoi strumenti per sostenere il flusso di credito per le famiglie e le imprese e per rafforzare i suoi obiettivi sull’occupazione e la stabilità dei prezzi”.

Inoltre, sempre per fronteggiare l’emergenza, si sta mettendo a punto un’azione coordinata di tutte le banche centrali mondiali: è quanto si legge in un comunicato della Fed. Bce, Banca del Canada, Bank of England, Bank of Japan e Banca centrale svizzera hanno siglato un’intesa con la Fed che rende più facile il rifornimento in dollari da parte delle banche di questi Paesi, una misura già adottata all’epoca della Grande crisi del 2008.

Inoltre, sempre in queste ore, lo spread Btp Bund sale fino a 249 punti base, vicino al picco di 253 toccato giovedì scorso, dopo l’intervento di Christine Lagarde, presidente della Bce, che aveva detto “Non è compito mio occuparmi di spread”.