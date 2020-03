Lo spread è volato oltre i 300 punti

La situazione italiana è già delicatissima: purtroppo i contagi continuano ad aumentare, come anche il numero delle vittime, e molto probabilmente la quarantena non...

All’emergenza sanitaria si aggiunge quindi quella economica e sociale: prolungare ancora la chiusura di tutte le attività vuol dire paralizzare del tutto l’economia.

Ed i mercati, naturalmente, reagiscono malissimo: nella giornata di ieri lo spread tra Btp e Bund è volato fino a 322 punti base dai 272 dell’apertura, ai massimi dal novembre 2018.

In precedenza, nelle primissime contrattazioni il differenziale tra Btp e Bund era balzato a un soffio da 300 punti (299,2 punti), poi era sceso a 266 punti, probabilmente per l’azione della Bce, la quale ha precisato di essere “pronta ad aggiustare tutte le misure se questo dovesse risultare appropriato a salvaguardare le condizioni di liquidità del sistema bancario e la trasmissione della politica monetaria”.

Per fortunai l rialzo dello spread non ha intaccato Piazza Affari, che, grazie anche al blocco delle vendite allo scoperto, contiene il calo all’1,2%. Soffre Intesa Sanpaolo (-3,54%), congelata al ribasso insieme a Nexi 8-4,97%). Più cauta Unicredit (-1,13%), mentre Banco Bpm (+0,5%) si muove in controtendenza.

Grazie soprattutto all’allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani, è stata comunque una seduta meno pesante per Milano rispetto alle altre Borse europee che hanno chiuso in forte calo.

Peggiorano infatti le borse europee con i futures Usa in calo del 4%. Francoforte, Londra e Parigi lasciano sul campo oltre il 5%, Madrid cede il 3,9%.