Intesa San Paolo, aiuti e fondi per sostenere le imprese

Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare tanto per supportare il nostro paese in questa terribile emergenza, restando a casa ma anche donando, per poter creare nuovi posti letto in tutti quegli ospedali che non riescono più a fronteggiare il numero esorbitante di contagiati.

Naturalmente chi più ha più può fare, e Intesa San Paolo ha deciso di non tirarsi indietro o girarsi dall’altro lato.

L’istituto ha infatti stanziato 15 miliardi di euro per le piccole e medie imprese italiane in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta di 5 miliardi di nuovo plafond per linee di credito aggiuntive a quelle già esistenti – di cui 444 milioni solo per la Toscana – e 10 miliardi di liquidità per la gestione dei pagamenti urgenti.

L’obiettivo è affiancare le imprese di tutti i settori economici, fornendo la liquidità necessaria per superare la fase economica di crisi.

“Le misure, in particolare, sono finalizzate a consentire alle aziende di far fronte ai pagamenti, nonostante la progressiva riduzione o addirittura assenza di fatturato, e di tutelare così l’occupazione”, si legge in un comunicato ufficiale.

Questa misura si aggiunge alla moratoria annunciata il 24 febbraio, con la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere (per la sola quota capitale o per l’intera rata) prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell’emergenza. Le operazioni di finanziamento possono essere richieste – in via transitoria – anche a distanza, tramite un processo di scambio di informazioni e documenti direttamente tra il cliente ed il gestore.