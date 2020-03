Carlo Cottarelli difende l’operato dell’Europa

Concordemente a molti altri economisti, nei giorni scorsi Carlo Cottarelli aveva già analizzato la situazione economica italiana e mondiale di fronte all’emergenza coronavirus. “Se vediamo...

“Se vediamo come stanno andando i mercati internazionali, la caduta è stata più forte della crisi del 2008 – aveva spiegato- Lo shock è simile a quello e all’epoca creò molta disoccupazione. Se si continua così sarà molto difficile evitare conseguenze per l’economia reale”.

L’economista aveva quindi auspicato un forte aiuto dell’Europa, in particolar modo emettendo eurobond per un importo pari a diverse centinaia di miliardi.

In queste ore, però, tutto il mondo politico e finanziario sta fortemente criticando proprio l’Europa, rea di non far abbastanza per cercare di salvare il nostro paese che rischia di affondare.

Ed è proprio Cottarelli che scende in campo spiegando sulla sua pagina Facebook come: “Si discute molto del fatto che non sia stato trovato l’accordo per l’emissione di eurobond. Non dimentichiamoci che la Bce sta aiutando l’Italia in questo momento in modo massiccio con l’operazione di quantitative easing si è impegnata a comprare 220 miliardi di titoli di stato italiano. Questi sono soldi che lo stato può usare per finanziare il proprio deficit.”

Quindi secco il suo monito: “Bisogna lavorare con l’Europa, non sollevare polemiche inutili”.