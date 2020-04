In Italia arrivano i Dining bond

Ristoranti e bar sono ormai chiusi da settimane e non si sa quando effettivamente potranno riprendere la loro attività e la cosa più grave...

Una tragedia nella tragedia quindi, a cui possiamo porre rimedio in parte anche noi clienti: possiamo infatti dare fiducia ai ristoratori, pagando oggi pasti che consumeremo in futuro.

Di cosa stiamo parlando?

Nei giorni scorsi a New York è nata un’iniziativa, che in pochi giorni ha fatto il giro del mondo, arrivando in Europa e quindi anche in Italia.

E’ stata lanciata dal sito supportrestaurants.org, letteralmente “sostieni i ristoranti” e consiste nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di cosiddetti “dining bond”, le obbligazioni per la cena, che somigliano moltissimo ai titoli del debito emessi da stati, banche e aziende.

In soldoni, oggi si paga a prezzo scontato un pasto che verrà consumato domani nella logica dei voucher regalo.

Una idea questa che potrebbe rivelarsi davvero importante per mantenere a galla l’economia di quelle regioni come Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Campania le quali basano molto dei loro introiti anche sul settore della ristorazione.