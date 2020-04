Turismo, perdite miliardarie per il settore

Il nostro paese può contare su numerose eccellenze, in tutti i settori, ma è incontrovertibile il fatto che buona parte del suo Pil si...

Il nostro paese può contare su numerose eccellenze, in tutti i settori, ma è incontrovertibile il fatto che buona parte del suo Pil si basi sul turismo.

La sua ricchezza di bellezze naturali e architettonica pone l’Italia ai vertici tra i paesi più visitati al mondo, e di conseguenza milioni di persone lavorano nel settore del turismo ed in quelli ad esso correlato.

Naturalmente la chiusura totale delle frontiere e lo stop a tutti gli spostamenti ha inflitto un colpo pesantissimo, che avrà delle ripercussioni potenzialmente disastrose.

Le cifre parlano già chiaro: il settore rappresentava, prima del crollo-virus, il 12% del Pil, con un giro d’affari di 146 miliardi. Le stime di Assoturismo parlano oggi di un calo di 260 milioni di presenze turistiche: una vera e propria ecatombe. La stagione turistica rischia, insomma, di non esserci più, con pesantissime ripercussioni anche su tutto il commercio.

Ristoranti e alberghi sono in ginocchio: secondo le stime, in tutta Italia il fatturato del comparto cala di 16,7 miliardi di euro pari al -44,1 per cento dei ricavi rispetto al 2019. In particolare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da una perdita di 7,7 miliardi di euro, pari a -54 per cento, mentre il settore della ristorazione da una contrazione di 8,3 miliardi di euro pari a -37 per cento.

A livello regionale la più colpita sarà la Lombardia con un calo di 3,5 miliardi di euro, seguita dal Lazio con -2,7 miliardi di euro e dal Veneto con -1,6 miliardi di euro.