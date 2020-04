Google regala Stadia gratis per due mesi

La quarantena forzata sta diventando molto difficile per tutti: ogni giorno sembra uguale al precedente e al successivo e le cose da fare in...

Ma in questi giorni c’è un’opportunità in più accessibile a tutti: il servizio di streaming di videogiochi Google Stadia sviluppato dall’omonima azienda non solo si sta rivelando una folata d’aria fresca nel panorama del mondo gaming, ma sarà disponibile gratuitamente per due mesi per coloro che sono già abbonati al servizio.

Inoltre, tutti coloro che si registreranno su Stadia.com riceveranno due mesi gratuiti di Stadia Pro.

“Stiamo affrontando alcuni dei momenti più difficili della memoria recente”, esordisce Harrison affermando che “mantenere la distanza sociale è vitale, ma rimanere a casa per lunghi periodi può essere difficile e sentirsi isolante. I videogiochi possono essere un modo prezioso per socializzare con gli amici e i familiari quando si è bloccati in casa, quindi abbiamo deciso di offrire ai giocatori di 14 paesi l’accesso gratuito a Stadia per due mesi. Questo sta iniziando oggi e si svolgerà nelle prossime 48 ore”, ha fatto sapere Phil Harrison.

L’iscrizione a Google Stadia Pro permette di accedere ai giochi gratis mensili del servizio, come quelli che caratterizzano l’offerta sui videogiochi Stadia Pro gratuiti di aprile e gli altri titoli già disponibili, tra i quali Destiny 2 The Collection, GRID, Gylt e Metro Exodus.