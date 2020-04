Il settore immobiliare rischia un ulteriore tracollo

Il settore immobiliare, nei mesi scorsi, dopo una lunga congiuntura negativa in cui il mattone non era più visto come un “bene rifugio”, con...

Il settore immobiliare, nei mesi scorsi, dopo una lunga congiuntura negativa in cui il mattone non era più visto come un “bene rifugio”, con conseguente crollo di vendite e prezzo, era tornato a recuperare terreno, ancora ben lontani dai livelli pre-crisi, ma certamente seguendo un trend di crescita che bel lasciava sperare per il futuro.

Ma purtroppo è arrivata la pandemia di Coronavirus a bloccare il mondo intero, ad affossare interi settori e naturalmente anche quello immobiliare non ne è immune.

Addirittura questo settore rischia un tracollo senza precedente.

Innanzitutto tutto è fermo da oltre un mese: dal 10 marzo, per effetto del DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo, la categoria è infatti praticamente impossibilitata a svolgere le attività funzionali alla finalizzazione delle trattative, poiché non è consentito utilizzare gli uffici di competenza, né risulta facile fissare appuntamenti per i rogiti con i notai.

Per di più in questo periodo la gente è ben poco propensa ad acquistare: l’emergenza sanitaria spaventa anche per il prossimo futuro e non si rileva nessuna spinta all’acquisto in questo clima di incertezza generale.

L’unica ancora di salvezza è cambiare il modo di operare degli addetti al settore, oltre che sperare che la pandemia possa essere controllata al più presto, se non proprio sconfitta in tempi brevi.

“Non ci sono appuntamenti per vendere o locare le case in genere. Se ci affacciamo al mercato delle locazioni brevi, ci rendiamo conto che è praticamente annichilito. Nessuno progetta le vacanze; le località turistiche stanno avendo sicuramente la peggio. Per quanto inaspettata e stravolgente sia la situazione, è altrettanto vero che la categoria ha cominciato subito a cambiare i modi di operare. Immediato il passaggio allo smart working, ovvero a tutta quella serie di azioni che è possibile svolgere da casa e che permettono, comunque, di restare in contatto con i clienti e di non perdere di vista le loro richieste. Si sta utilizzando sempre più la tecnologia, usufruendo di videochiamate, riunioni online, piattaforme formative, colloqui via Skype, documentazione editabile con firma digitale. Chi si vuole adeguare al futuro, deve assumere un atteggiamento tecnologico. Le stesse visite vengono effettuate in virtual tour. Penso non si tratti di un semplice cambiamento operativo, ma di una vera e propria rivoluzione dai risvolti anche culturali”, l’opinione di Agostino Romano, broker dell’agenzia immobiliare “Re/Max Active” di Aversa e consigliere Confcommercio Campania.