Rc Auto si può sospendere fino al 31 luglio

In questo prolungato lockdown la maggior parte degli italiani è costretto a casa, senza la necessità di prendere quotidianamente l’auto per le incombenze derivanti dal lavoro ma anche dalla famiglia e dai figli.

Auto parcheggiate in garage da settimane e che nel breve periodo comunque continueranno ancora a non essere utilizzare, nonostante l’Rc Auto sia attiva e regolarmente pagata.

Ma qualcosa si può fare: tutti i titolari di un’assicurazione potranno richiedere alle proprie compagnie una prima richiesta o un’estensione della sospensione del contratto fino al prossimo 31 luglio.

Il Parlamento infatti ha deciso di integrare il Decreto Cura Italia per tutelare gli assicurati dei veicoli non utilizzati, a patto che siano realmente fermi e quindi al riparo da potenziali incidenti.

Secondo una ricerca condotta dal portale online che si occupa della comparazione dei prezzi Rc per auto e moto, questa novità – così come presentata – potrebbe tradursi, per un automobilista ‘medio’, in un potenziale risparmio variabile tra i 40 e i 150 euro.

Ma attenzione, perché non mancano neppure le criticità: questo provvedimento potrà essere applicato solo a coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un’area privata e non a chi la tiene in sosta su strada pubblica. Inoltre si sottolinea la necessità di tenere conto dei possibili costi di sospensione e riattivazione: in alcuni casi infatti questa operazione può avere un costo che potrebbe arrivare fino a 25 euro.

Non sono stati chiariti inoltre alcuni aspetti tecnici che riguarda le modalità di sospensione del tipo: quante volte si potrà sospendere la polizza, se vi sarà un periodo minimo di sospensione e in che modalità di potrà procedere a fare richiesta alla compagnia assicurativa.

Nel frattempo, dall’inizio di marzo si registra una progressiva riduzione dei costi per l’assicurazione auto, con un calo medio nazionale dell’11,6%, dovuto principalmente al fatto che il numero di sinistri si è quasi azzerato.

Le regioni nelle quali i premi sono andati più a picco sono Puglia (- 23,4 %), Lombardia (-20,1%), Liguria (-18,6%). In controtendenza solo Valle d’Aosta (+2,7%) e Abruzzo (+14,6%). Il trend al ribasso emerge dall’ultimo studio SOStariffe.it che ha passato in rassegna l’andamento in tutte le 20 regioni italiane tra febbraio e marzo 2020.