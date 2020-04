Benzina si mantiene stabile mentre il petrolio sprofonda

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un calo mai visto delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali, ed addirittura lunedì il barile è arrivato...

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un calo mai visto delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali, ed addirittura lunedì il barile è arrivato a sfondare la quota record di -37 dollari al barile: in pratica i produttori devono pagare per far ritirare i loro barili, anziché venderli.

Una situazione inimmaginabile solo un paio di anni fa, quando le quotazioni volavano addirittura oltre i cento dollari.

Una buona notizia, direte voi, almeno per i consumatori, che nel bel mezzo della crisi spenderanno meno per fare il pieno.

Non proprio, almeno non per quelli italiani, dato che i prezzi ai nostri distributori si mantengono stabili, o comunque calano di pochissimo.

Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è infatti 1,423 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,441 euro/litro (no logo 1,417). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,313 euro al litro (ieri 1,314), con le compagnie posizionate tra 1,308 e 1,330 euro al litro (no logo 1,306).

Il motivo principale per il quale il prezzo dei carburanti non scende con il crollo del prezzo del petrolio è dovuto al fatto che circa i due terzi della componente del prezzo è rappresentato da costi fissi, cioè accise e Iva, cosicché il costo della materia prima incide solo per un terzo del prezzo finale.

Tra le tante accise paghiamo ancora quella del 1935-36 per il finanziamento della guerra d’Etiopia, per la crisi di Suez del 1956, per la guerra in Libano, 1983, e per la missione in Bosnia del 1996.

Poi ci sono le accise per la ricostruzione, a partire dal disastro del Vajont, 1963, l’alluvione di Firenze (1966) e i terremoti del Belice, Friuli, Irpinia, L’Aquila e Reggio Emilia, tra il 1968 e il 2012.

E come se ciò non bastasse, va aggiunto il 22% dell’Iva e un’accisa autonoma che ogni regione può imporre, grazie a un decreto legislativo del 1999.

Nessun paese in Europa ha le tasse così alte sulla benzina come l’Italia, sul podio assieme a Finlandia e Malta: +16 centesimi al litro nel nostro paese rispetto alla media Ue.