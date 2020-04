Gli italiani vogliono andare in vacanza ma in case con giardino e piscina

In tutti gli anni precedenti, questi mesi per la maggior parte degli italiani erano dedicati alla ricerca della soluzione perfetta per le proprie vacanze:...

In tutti gli anni precedenti, questi mesi per la maggior parte degli italiani erano dedicati alla ricerca della soluzione perfetta per le proprie vacanze: location, voli, strutturi, hotel, case e così via.

Naturalmente questo 2020 e la sua pandemia ha travolto e stravolto tutto e tutti, e le conseguenze si vedono anche e soprattutto nel comparto turistico, che ad onor del vero non si sa neppure quando potrà ripartire.

ByTek, agenzia di performance marketing in collaborazione con Parchi permanenti italiani, ha realizzato una ricerca sulle ricerche online relative a viaggi, turismo e divertimento, aggiornate al 1° aprile scorso.

Come prevedibile, a marzo le ricerche sul travel sono calate del 50,68% rispetto allo stesso mese del 2019, e del 37,4% rispetto allo scorso mese di febbraio. Altri dati interessanti riguardano i singoli settori: quello più penalizzato nelle ricerche di marzo è quello degli specialty travel (turismo enogastronomico, ecoturismo, viaggi avventura ecc.), seguito da quello del bus & rail e del car rental & taxi services, con cali di circa il 60% rispetto al marzo 2019.

Ma c’è comunque chi è ottimista e si azzarda a cercare e prenotare per i mesi estivi, anche se cambiano le priorità e le esigenze da appagare.

Nello specifico, nei comuni costieri sono addirittura quadruplicate le ricerche di case in affitto con piscina in Sicilia, Liguria e Toscana. Per fare un esempio: nelle prime due settimane di aprile, si registra un incremento di sei volte superiore alla media di case in affitto a Palermo, mentre su Santa Margherita Ligure l’aumento è di ben 43 volte superiore. Forte dei Marmi, e in generale la costiera livornese, conferma il trend con un aumento del 200%.

Nella lista dei desideri degli italiani ci sono anche case con giardino. Raddoppiano in questo senso le ricerche in regioni come Veneto, Campania e Lazio. Iesolo registra un incremento del 209% seguita da Venezia con un +150%.