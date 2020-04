Il turismo sarà in Italia per gli Italiani nella Fase 3

La frase che si sente ripetere più spesso è una: nulla sarà più come prima. L’abbiamo sentita ripetere molte volte nel corso della nostra...

L’abbiamo sentita ripetere molte volte nel corso della nostra vita, ogni volta che si è verificato un evento tanto eccezionale quanto incontrollabile, ma stavolta si ha la sgradevole sensazione che veramente le nostre vite subiranno cambiamenti radicali.

Dopo quasi due mesi di quarantena, piano piano potremo tornare a rivedere amici e parenti, ma sempre con le dovute precauzioni e mantenendo il distanziamento sociale: questa sarà la cosiddetta Fase 2.

Dovremo invece aspettare la Fase 3 per pensare di tornare a spostarci per motivi “futili”, per turismo insomma: ma come sarà il turismo post Covid 19?

Al momento esistono ancora tante, troppe incognite, e l’unica certezza è che il settore negli ultimi due mesi praticamente non è esistito e stenterà molto a recuperare.

Una delle poche certezze è che tra i paesi che nei prossimi mesi, forse anni, faranno più fatica, ci sono quelli che dipendono molto dal turismo straniero.

Nel nostro paese il settore del turismo vale molto – tra il 12 e il 13 per cento del PIL, con tre milioni di lavoratori – ma per fortuna c’è anche un importante turismo interno.

E questa sarà probabilmente l’estate degli italiani in Italia. Al mare e in montagna. «Dobbiamo metterci in testa che occorre imparare a convivere con questo virus e lavorare di conseguenza per ripensare anche l’offerta turistica», osserva Matteo Caroli, docente di economia e gestione delle imprese all’Università Luiss e responsabile del Master in Tourism Management.

«Già prima del Covid il turismo di massa veniva messo in discussione per la sua sostenibilità – conferma Caroli – ed è evidente che in futuro questa forma di accoglienza andrà diminuendo. Ma perché ciò avvenga occorre ripensare e adeguare un’offerta che invece per anni si è fondata su questo modello. Non è facile né immediato».

Le vacanze all’italiana potrebbero compensare almeno del 30% il probabile crollo dei turisti stranieri nel nostro Paese (nel 2019 hanno superato quota 216 milioni di presenze) con punte del 67% in Puglia con 2,3 milioni di presenze, del 65,7% in Emilia-Romagna con 7,1 milioni di presenze e del 63,5% in Umbria con 326 mila presenze. Alcune regioni potrebbero addirittura superare la soglia massima di compensazione come Molise, Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Marche.