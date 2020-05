Fincantieri si è aggiudicata un’importante commissione americana

Mai come in questo periodo è importante, per le piccole e medie aziende ma anche per i colossi più grandi, riuscire ad avere abbastanza...

Mai come in questo periodo è importante, per le piccole e medie aziende ma anche per i colossi più grandi, riuscire ad avere abbastanza domanda per non essere costretti a tagliare la propria forza lavoro o addirittura chiudere del tutto i battenti.

Per fortuna proprio in questi giorni durissimi per l’economia italiana c’è un’importantissima notizia per Fincantieri: il Dipartimento della Difesa statunitense ha infatti assegnato alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell’unità capoclasse del programma “FFG(X)” per le nuove fregate lanciamissili della US Navy.

Il contratto prevede l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli equipaggi, che porteranno il valore complessivo a 5,5 miliardi di dollari per Fincantieri.

“L’aggiudicazione della gara di Us Navy per 10 nuove fregate conferma l’eccellenza di Fincantieri nelle costruzioni navali – ha dichiarato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri -. Una commessa di elevata rilevanza tecnologica e commerciale che testimonia la qualità dell’industria italiana e la capacità di rilancio del nostro Paese”.

Questa ricordiamo non è la prima collaborazione di Fincantieri con la Us Navy: il gruppo triestino, primo in Europa e quarto al mondo (20 stabilimenti in 4 continenti, con oltre 19 mila dipendenti), ha infatti già vinto la gara per 16 unità di Lcs (Littoral Combat Ship), delle quali dieci già consegnate e sei in lavorazione.