Hertz è finita in bancarotta

Poco più di due mesi di lockdown possono portare al fallimento di un’impresa?

La risposta naturalmente non è semplice, ma nel mondo sono centinaia di migliaia le imprese che non sono riuscite a tornare in carreggiata dopo lo stop forzato dovuto al coronavirus.

Tra questi anche molti colossi operanti a livello internazionale, con migliaia di dipendenti, e persino operanti in settori tradizionalmente poco avvezzi alla crisi, come quelli del lusso.

Ed in queste ore è arrivata l’ennesima notizia di un fallimento: Hertz, lo storico colosso americano dell’autonoleggio, ha presentato istanza di fallimento.

Ad annunciarlo è stata la stessa società, che in una nota ha spiegato come la bancarotta sia dovuta in buona parte alla crisi causata dal Coronavirus. «L’impatto di Covid-19 sulla domanda di spostamento è stato improvviso e drammatico – scrivono – causando un brusco calo delle entrate dell’azienda e delle prenotazioni future».

Hertz non ha rispettato il pagamento di 400 milioni di dollari per la sua flotta alla fine delle scorso mese e, come ha anticipato il Wall Sreet Journal, non è riuscita a convincere i creditori a concederle più tempo per arrivare a una soluzione sul pagamento.

Per ora l’istanza di fallimento è stata presentata negli Stati Uniti e in Canada. Nel deposito del ‘chapter 11’ negli Stati Uniti non sono incluse le attività operative in altre aree, tra cui Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Il 21 aprile, Hertz aveva già tagliato 10.000 posti di lavoro in Nord America, ovvero il 26,3% della sua forza lavoro globale, nel tentativo di preservare liquidità in vista delle incertezze conseguenti alla pandemia.