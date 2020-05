I maggiori paesi europei hanno aumentato considerevolmente i propri risparmi

Sembra strano, per chi è poco avvezzo alla macro economia, ma è proprio così: in questi mesi di grande crisi ma anche paura per...

Nello specifico, i tassi di risparmio in quattro delle cinque principali economie europee, come rivelano i dati della Bce e della Boe raccolti dal Financial Times, sono saliti a marzo, molto al di sopra delle medie di lungo periodo.

In particolare, in Italia i risparmiatori hanno messo da parte 16,8 miliardi di euro, rispetto a una media mensile di 3,4 miliardi. In Francia i risparmiatori hanno lasciato in banca 20 miliardi di euro, contro una media di 3,8 miliardi. In Spagna le famiglie hanno risparmiato a marzo 10,2 miliardi di euro, contro una media di 2,3 miliardi. E in Gran Bretagna i depositi sono cresciuti al livello record di 13,1 miliardi di sterline.

L’unica eccezione è la Germania, dove i depositi bancari sono fortemente diminuiti a marzo, perché i risparmiatori hanno ritirato i soldi dai loro conti correnti: come avevano già fatto al culmine della crisi finanziaria del 2008, i tedeschi preferiscono il contante nei momenti di crisi.

L’aumento del risparmio in Europa potrebbe sembrare un bene, ma il timore degli economisti è che a questa dinamica segua poi anche una scarsa propensione a effettuare spese per consumi, proprio ora che servirebbero a favorire rilancio.