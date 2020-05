Aibe avverte: salvaguardare il Made in Italy

L’Italia può contare su numerose imprese che rappresentano eccellenze in tutto il mondo, e che da sempre sono corteggiatissime da investitori stranieri. Investitori che...

Investitori che potrebbero approfittare di questo periodo di grave crisi in cui sta sprofondando lo stivale: anche le imprese più solide, infatti, si ritroveranno a breve a fare i conti con il calo delle esportazioni e con la mancanza di liquidità, e se il governo non interviene con determinazione, si rischia di “svendere” letteralmente al migliore offerente.

Dall’indagine su un panel internazionale di società finanziarie, fondi di investimento e multinazionali realizzata da Aibe, l’Associazione Italiana Banche Estere, e Censis emerge infatti un giudizio non troppo positivo su come il governo sta affrontando la pandemia: in una classifica dei Paesi più colpiti l’Italia risulta infatti terzultima, seguita solo da Regno Unito e Spagna, mentre il massimo degli apprezzamenti vanno alla Germania, seguita da Corea del Sud e Cina.

Al momento il rischio principale è quello di scoraggiare parte degli investitori internazionali e soprattutto di esporre le più appetibili tra le aziende italiane ad acquisizioni a buon mercato dall’estero.

Ma per fortuna non abbiamo perso gran parte del nostro “appeal” all’estero.

Guido Rosa Presidente AIBE ha commentato: “Nonostante la forte esposizione dell’Italia al contagio e la rigida configurazione del lockdown, gli osservatori e operatori internazionali hanno evitato giudizi e valutazioni drastiche sulla possibilità di ripresa dell’Italia. Non c’è una sfiducia di fondo a seguito delle misure prese per affrontare la pandemia. Prevale, in sostanza, una sospensione del giudizio, a fronte di un contesto difficile da prevedere e da interpretare con chiarezza. Se ne ricava, dunque, una valutazione “fredda” e razionale degli effetti della pandemia sull’economia italiana, senza eccessivi allarmismi, ma lontana dall’elargire facili rassicurazioni”.