Creditreform usata come “esca” per una nuova truffa

Purtroppo è sempre più diffuso l’utilizzo di nomi “noti” per architettare truffe ai danni dei consumatori, truffe che sempre più vengono consumate attraverso la rete e l’invio di mail che facilmente traggono in inganno.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di truffe che usavano come “esca” i principali istituti di credito nazionali ed internazionali, ma anche Poste Italiane e persino marchi noti come Ikea o Amazon.

Stavolta è invece stato utilizzato il nome di Creditreform, che è il primo Gruppo nel mondo per il servizio di recupero crediti con 1.600.000 incarichi gestiti annualmente.

Creditreform elabora ogni anno ca. 16.000.000 di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti: numeri che ne decretano il successo e che hanno spinto i truffatori ad usarne il nome per attirare potenziali vittime.

In questi giorni migliaia di persone hanno infatti ricevuto una e-mail spedita, apparentemente, da Creditreform, ma il messaggio che sta arrivando agli utenti, in realtà, non è inviato dall’azienda, ma si tratta di una e-mail di phishing allo scopo di sottrarre dati riservati agli ignari malcapitati, tra cui quelli delle carte di credito.

Citando addirittura il “Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (abusi di mercato) e che modifica la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, la comunicazione contenuta nella mail avverte gli utenti di una indagine e alcuni rimborsi in corso per “gli investitori del trading online presso società segnalate dalla CONSOB”.

A questo punto, per avviare la procedura di rimborso, viene chiesto agli utenti di inviare una copia del proprio documento di identità e una scannerizzazione della propria carta di credito, insieme a un selfie con in mano la carta d’identità come “controprova”.

Qualora si ricevesse questa email, inviata dall’indirizzo creditreform@coinmagnates.org, si raccomanda di non inviare assolutamente nulla ma di cestinarla subito e non cliccare su alcun link presente nel testo.