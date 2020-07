BCE, occhi puntati sull’Italia e le sue riforme

La Bce tutto sommato ha fatto la sua parte: ha stanziato una fette sostanziosa di aiuti da destinare proprio al nostro paese, per finanziare...

Il numero due della Banca centrale europea, Luis de Guindos, intervisto da La Stampa, ha infatti avvertito: “Finita la pandemia Roma rimetta i conti in ordine”.

I danni causati dal Covid-19 saranno inevitabilmente notevoli e proprio per questo bisognerà lavorare per minimizzare il danno potenziale e quindi “l’azione in termini di politica fiscale deve essere rilevante”.

Il Pil calerà in modo significativo e ci sarà un impatto sull’occupazione e sugli standard di vita degli europei. Secondo de Guindos il principale antidoto non sarà la politica monetaria, “ma l’azione di riforma e di bilancio dei governi”.

“È una questione di produttività, di competitività e di riforme strutturali da completare. In questa fase della crisi, le politiche di bilancio nazionali devono essere espansive”, ha quindi aggiunto.

Per quanto riguarda la zona euro nel suo complesso, ha invece spiegato: “C’è un gruppo di Paesi più solidi che reagisce meglio di altri. Qui la risalita del Pil sarà più rapida. Il ché può portare a una Europa della crescita a due velocità”.