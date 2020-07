Settore florovivaistico è in crisi profonda

Se ci si ferma un attimo a pensare a quanti settori diversi coinvolge ogni singolo matrimonio, ci si rende conto di cosa significa quando...

I numeri sono terribili: a oggi sono 70 mila i matrimoni saltati a causa del Coronavirus che ha rimandato tutte le nozze programmate per il periodo di lockdown ma anche molte di quelle previste a partire dal 15 giugno, data di avvio della fase 3.

Niente lavoro per ristoranti ed hotel, per catering e negozi di bomboniere, per parrucchieri ed estetisti, e potremmo continuare ancora per molto.

Ma c’è un settore che ne è uscito letteralmente affossato: il rinvio dei 70 mila matrimoni da inizio anno ha portato a una perdita di 200 milioni di euro per il settore florovivaistico. Lo scenario è stato tratteggiato da Cia-Agricoltori Italiani sulla base di dati Istat.

Nel solo settore dei matrimoni, secondo stime Cia, la spesa media per gli addobbi floreali è di circa 3.000 euro e comprende una lunga lista che va dai classici bouquet per sposa e damigelle, alle composizioni per la chiesa o il Comune, fino a tutte le decorazioni per il ricevimento, all’arco nuziale nelle cerimonie open air, agli altri ornamenti per gli outfit o la macchina degli sposi.

Per di più questa cifra va raddoppiata, spiega Cia, con lo stop di tutte le altre cerimonie civili e religiose (battesimi, comunioni, cresime e funerali)

e la soppressione di feste di laurea, convegni, eventi pubblici e assemblee, che ha dato il colpo di grazia al comparto, con imprenditori costretti a mandare al macero milioni di steli ormai sfioriti.

All’interno del comparto floricolo nazionale, sono in grave difficoltà circa 15.000 aziende che producono fiore reciso -localizzate perlopiù in Liguria, Toscana, Campania, Sicilia e Lazio- e rappresentano quasi la metà di tutte le imprese florovivaistiche del Paese.

Al momento una cosa appare certa: senza aiuti dal Governo sarà fallimento certo e chiusure per il Made in Italy floreale che compete ad alti livelli nel mercato internazionale.