Essilux chiede spiegazioni sul business di GrandVision

La pandemia di Covid ha dato una brutta botta agli affari di tutte le imprese del mondo, che si sono ritrovate da un giorno all’altro ad arrestare la loro produzione e a fare i conti con un crollo dei consumi senza precedenti nella storia recente.

Anche molti colossi si sono ritrovati sull’orlo della bancarotta, costretti a ricorrere a prestiti pubblici e privati per non dichiarare fallimento.

E quindi, naturalmente, chi ha in corso delle acquisizioni, vuole vederci chiaro prima di procedere e ritrovarsi delle zavorre.

EssilorLuxottica, ad esempio, ha intrapreso un’azione legale presso il Tribunale Distrettuale di Rotterdam, in Olanda, per ottenere informazioni da GrandVision, che sta acquisendo.

“Lo scopo dell’azione legale – spiega l’azienda – è valutare come GrandVision abbia gestito il business durante l’emergenza Covid-19 e in che misura la stessa abbia violato i termini del contratto di acquisizione. Nonostante le ripetute richieste, GrandVision non ha ritenuto di fornire tali informazioni, costringendo EssilorLuxottica all’azione legale”.

GrandVision da parte sua ha afferma di “non essere assolutamente d’accordo con le richieste di EssilorLuxottica” e di avere “piena fiducia che saranno respinte in Tribunale”.

Il cantiere per l’acquisizione di GrandVision è in corso da un anno, quando il gruppo italo-francese si è impegnato a mettere sul tavolo oltre 7 miliardi per entrare in possesso della catena di negozi basata in Olanda.

L’operazione che ha come obiettivo la scalata a GrandVision aggiungerebbe oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, più di 37mila dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato.